Kruispunt Ringlaan-Gentstraat volgens minister nog dit jaar conflictvrij

Roeselare REO Rommel­markt zet ook tweede­hands­tuin­bouw­ma­te­ri­a­len in de aanbieding

De VZW Vriendenkring van het personeel van de REO Veiling organiseert op zondag 15 mei voor de tweede keer een rommelmarkt op de site van de REO Veiling. De bezoekers van de REO Rommelmarkt zijn welkom van 6 tot 17 uur. De rommelmarkt is toegankelijk via de hoofdingang van de REO Veiling in de Oostnieuwkerksesteenweg. Samen met de organisatie van de rommelmarkt voorziet de VZW Vriendenkring ruimte voor land- en tuinbouwers die tweedehandstuinbouwmaterialen willen verkopen. Deze tuinbouwmaterialen staan gegroepeerd op de rijweg van de vroegere veilingtoegang in de Groenestraat ter hoogte van de Vikingschool. Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt en/of de verkoop van tweedehandstuinbouwmaterialen kan zich vooraf inschrijven bij REO-medewerkers Leslie Mareco via lesliem4reco@gmail.com en Marc Dewitte via dewittema@belgacom.net. Ook kan er ter plaatse ingeschreven worden bij de leden van de VZW Vriendenkring. Het huren van standruimte kost 5 euro en er wordt ook 10 euro waarborg gevraagd.. De deelnemers kunnen vanaf 5 uur hun stand opbouwen.

9 mei