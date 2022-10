Kruispunt Gentstraat-Ringlaan krijgt ‘vierkant groen’ verkeerslicht

De drukknop voor fietsers is niet dezelfde als die voor de voetgangers. Maar het principe is hetzelfde: als een voetganger op de knop drukt, krijgt hij of zij overal groen licht, het gemotoriseerd verkeer rood licht. Door het ‘vierkant groen’ - principe is het kruispunt nu conflictvrij. Dat wil zeggen dat je als fietser of voetganger veilig kan oversteken zonder conflict met het gemotoriseerd verkeer. Het gemeentebestuur stelde de vraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer na een motie goedgekeurd op de gemeenteraad en ook oppositiepartij Vooruit was vragende partij.