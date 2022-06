Koe sukkelt in Mandel maar klautert er zelf opnieuw uit in Ingelmunster

Rond 15 uur merkte een passant op dat vanuit een weide in de Waterstraat een koe in het water was gesukkeld. De opgetrommelde brandweerlieden trokken hun lieslaarzen aan en lieten het dier rustig naar een ondiep stuk van de Mandel baden. Daar versperden ze de verdere doorgang. Bedoeling was de arm van een maaimachine die op dat moment in een vlakbij gelegen weide aan de slag was, in te zetten om het dier opnieuw op het droge te hijsen maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Toen de koe de maaimachine zag en hoorde naderen, klauterde ze verschrikt via de schuine kant van de waterloop opnieuw op het droge. Als beloning volgde een groen, fris blaadje.