KLJ organiseert feestweekend met truck- en tractorwijding

Op vrijdag 22 juli begint de feestpret met een reuzebarbecue in samenwerking met FERM en de Landelijke Gilde. Een eetkaart kost 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Je kan ze verkrijgen via 0476/03.01.40. Zaterdagavond is er vanaf 21 uur de Far(m) West Party, een gezellige zomerfuif. Tickets kosten 8 euro. Op zondag is er een nieuw concept met ‘Ingelmunster Land’, een tractor-, quad- en truckwijding met zomerbar. De start is om 10 uur voorzien. Alle activiteiten gaan door in de loods van de familie Vergote in de Krekelstraat 80. Iedereen is welkom. Meer info via de FB-pagina van KLJ Ingelmunster.