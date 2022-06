Kleuters De Berenboot nemen nieuwe speelweide in gebruik

Die eerder gebruiken kon nog niet, omdat het gras voldoende moest groeien. Het gaat om de laatste van een reeks investeringen die eerder al ingevoerd zijn. “We hebben dit schooljaar twee nieuwe klaslokalen in gebruik genomen, net als een nieuwe speelplaats, met nieuwe speeltuigen”, zegt directeur Bruno Six. “Eén van de blikvangers daarbij is onze piratenboot, een knipoog naar De Berenboot. Het voorbije weekend zijn al die zaken officieel opgeleverd en ingehuldigd en in deze laatste week konden de kinderen dus ook de nieuwe speelweide nog eens in gebruik nemen. Ook daar stonden enkele nieuwe speeltuigen op. Er naast hebben we in een bosje ook ene buitenklasje aangelegd.”