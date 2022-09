Kippenslachterij failliet maar toch nog voor derde keer voor rechter

De kippenslachterij werd in 2020 nog veroordeeld tot een boete van 48.000 euro omdat ze veel meer kippen hadden geslacht dan toegelaten. Voor dezelfde feiten werd de slachterij ook al eens in 2018 veroordeeld. Er waren ook al jaren klachten van geurhinder door omwonenden. Ook sinds de laatste veroordeling, leefden de zaakvoerder en de kippenslachterij de opgelegde voorwaarden niet na. “Bij een controle waren 8.160 levende kippen aanwezig, dat is het dubbele van het vergunde aantal”, zei het Openbaar Ministerie. “Overal lag er slachtafval, ook op niet overdekte ruimtes. Gemiddeld werden 12.000 tot 14.000 kippen geslacht per dag, met een uitschieter van 20.000 per dag. Dat zijn gemiddeld drie keer zoveel kippen als toegelaten, met dus die uitschieter van maar liefst vijf keer meer dan toegelaten per dag.” Ondertussen is het probleem van de kippenslachterij van de baan omdat het bedrijf in faling is gegaan. “Er waren nochtans grote plannen voor een nieuwbouw met investeringen tot één miljoen euro, maar het heeft allemaal tot niets geleid”, pleitte de advocaat van de zaakvoerder. Het bedrijf riskeert een boete van 40.000 euro, de zaakvoerder een celstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 32.000 euro. Vonnis op 10 oktober.