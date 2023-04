Kelly (38) en Steven (40) nemen met Bristol-The Mixx één van de laatste karaokebars van West-Vlaanderen over: “Eerst jurylid van een wedstrijd, niet veel later was ik de nieuwe uitbaatster”

Het lied van de bekende karaokebar Bristol-The Mixx in Ingelmunster is dan toch nog niet uitgezongen. Uitbaatster Marleen D’Hondt (49) houdt er komend weekend mee op, maar het was lange tijd onduidelijk of ze overnemers zou vinden. Tot Kelly Verbrugghe langs kwam om te jureren bij een karaokewedstrijd. “We raakten aan de praat en niet veel later was alles beklonken.” Het relaas van een ‘coup de foudre’, op de tonen van de leukste meezingers.