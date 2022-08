Kapsalon Et Alors? trekt naar Ingelmunster

Meulebeke Lies Vanloocke en Marnix Mabbe exposeren in gemeente­huis

In het kader van het project Kunst in het gemeentehuis kan je vanaf zaterdag 20 augustus een nieuwe tentoonstelling bewonderen in het Meulebeekse gemeentehuis. Deze keer stellen dorpgenoten Lies Vanloocke en Marnix Mabbe hun kunnen tentoon. Lies schildert, Marnix is dan weer bedreven in metaalsculpturen en letterkappen. Je vindt hun expositie in de inkomhal en op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Een kijkje nemen kan tijdens de openingsuren.

