Kaat tovert bufferbekken aan Smoothiebar om tot zomers zwemparadijs: “We hebben zelfs redders geregeld”

Een gigantische blauwgele opblaasband dobbert als een figuurlijke kers op de tropische taart in het waterbassin waar de zomerse Smoothiebar zijn tenten heeft opgeslagen. Iets verderop ligt een aangelegd zandstrand, afgewerkt met strandstoelen, parasols en andere zomerse elementen. Het tafereel lijkt zo weggeplukt uit een zomerse vakantiebestemming, maar we bevinden ons wel degelijk in het landelijke Ingelmunster. Nochtans begon de strandbar enkele jaren geleden iets kleinschaliger. ‘Onder de naam ’t Smoothiekarreke verkocht ik in een foodtrailer langs de openbare weg smoothies”, vertelt Kaat. “Vorig jaar breidden we dat uit naar een vaste constructie, legden we zand aan en was onze strandbar op privéterrein een feit”, zegt Kaat. “In juli besloten we ons concept uit te breiden met ons eigen zwemparadijs in het bufferbekken. Dat lag er toch al, want de bar ligt vlakbij de kwekerij die mijn ouders uitbaten. Ik gebruik aardbeien en frambozen van eigen kweek voor de smoothies, het andere fruit haal ik bij Crops in Ooigem.”

Veertig graden

In het bassin dat regenwater opvangt is ruimte voor 3,5 miljoen liter water. “We gebruiken het op warme dagen voor dakberegening op de serres”, vertelt Kaat. “We hebben het niet zo vaak nodig en daarom deed het bekken de voorbije jaren eigenlijk meer dienst als siervijver. Het openstellen voor het grote publiek was deze zomer eigenlijk een vrij late beslissing. Toen de temperaturen midden juli voor het eerst richting de veertig graden gingen leek het ons wel een goed idee om dat te doen voor klanten van onze strandbar. De setting was er al en dit maakt het natuurlijk af.”

Hoewel het verleidelijk is om zomaar te komen zwemmen in de Oostrozebekestraat, gelden er uiteraard enkele regels. “Er mogen vanzelfsprekend enkel mensen komen zwemmen die iets komen drinken of eten bij ’t Smoothiekarreke”, legt Kaat uit. We laten het ook niet toe om kinderen onder de tien jaar te laten zwemmen zonder ouderlijk toezicht. Zelf zorgen we bij elke zwemdag voor enkele redders die een oogje in het zeil houden. Mijn vader is betrokken bij zwemclub Ter Borcht in Meulebeke en kon zo enkele redders strikken. Omkleden kan in hokjes bij het sanitair achteraan het terrein en er is ook een douche om je nadien af te spoelen. Verder willen we vooral dat iedereen hier zorgeloos van een smoothie of verfrissende duik komt genieten. We hebben naast een ruim aanbod smoothies ook enkele alcoholische dranken en frisdranken en een aanbod tapas.”

De boot en de surfplank

Een groepje tieners die elkaar kent van op de schoolbanken in de Prizma Middenschool in Ingelmunster beleeft er alvast een topzomer. “We zijn hier elk weekend dat je mag zwemmen te vinden”, vertellen Alexander en Maxime Goossens, die er met vrienden Louis, Tuur en Miel ravotten. “Vooral de boot en surfplank vinden we leuk, maar ook het feit dat je hier plaats hebt om goed te duiken vinden we tof. Het is niet zo druk als in een normaal zwembad en het is gewoon fijn om in eigen gemeente in open lucht te kunnen zwemmen.”

De Smoothiebar kan je vinden langs de Oostrozebekestraat 287a, vlakbij de rotonde. Je kan er elk weekend van augustus en september van 13 tot 21 uur terecht. Meer op de Facebookpagina ’t Smoothiekarreke.

