Joël Verschoot, ex-recordhouder van duurste duif in Europa: “Als Armando en New Kim jongen krijgen, zijn dat beestjes van 3 miljoen”

Roeselaar­se scholen krijgen pakket met CO-2-me­ter

10 november De stad Roeselare geeft aan 57 scholen een sensibiliseringspakket met een CO-2-meter om de luchtkwaliteit in de lokalen binnen de school aan te pakken. “Roeselare hecht belang aan luchtkwaliteit in het algemeen en verse lucht in klassen in het bijzonder. In tijden van corona is verse lucht nog belangrijker”, zegt schepen van Onderwijs Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Een goede luchtverversing verkleint namelijk de kans dat virusdeeltjes zich in de lucht kunnen verspreiden. Stad Roeselare biedt daarom alle scholen op het grondgebied van de stad, van basisonderwijs tot volwassenenonderwijs, een sensibiliseringspakket aan. Dit pakket bevat affiches, raamstickers, informatie en een CO-2-meter. Zo kunnen scholen, met kennis van meetresultaten, aan de slag om de binnenluchtkwaliteit in Roeselaarse scholen te verbeteren.”