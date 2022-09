Jambers keert terug naar Izegemse sterdanser Frederik en fanatieke verzamelaar Armand uit Ingelmunster

Jambers ontmoette in 1994 de 12-jarige Frederik Deberdt die toen al 7 jaar op de balletschool zat. Achttien jaar later ging Paul hem opnieuw opzoeken in de Antwerpse Stadsschouwburg. Frederik was toen 30 jaar en sterdanser bij het Ballet van Biarritz. Vandaag, 28 jaar later, is Jambers getuige van Frederiks laatste dans in de balletvoorstelling ‘Le Sacre du Printemps’ waarin hij een toepasselijke rol krijgt. Zowel het publiek als de andere leden van het gezelschap weten dat dit zijn afscheid is en de emoties laaien hoog op. Ook in onze krant blikte Frederik dit voorjaar vooruit op zijn afscheid. Jambers kwam voor de opnames filmen op zijn laatste optreden in Izegem in CC De Leest.