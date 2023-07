Ingelmunsterse sportschepen herstelt van hersenschudding na zware val na BK Wielrennen: “Voortaan draag ik altijd een helm”

Maand nadat Audi A6 werd gestolen heeft koppel hun auto terug: “We zijn blij, maar dit grapje kost ons wel enkele duizenden euro’s”

Eind mei werden in Izegem, Ingelmunster en Rumbeke drie modellen Audi A6 gestolen. Dat gebeurde vrijwel zeker op bestelling. Een maand later heeft het gezin van Sofie Soetaert uit Izegem hun auto terug. De auto werd in de omgeving van Rijsel teruggevonden. “Alles wat in de wagen lag is weg en er zijn redelijk wat beschadigingen”, vertelt Sofie.