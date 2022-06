Ingelmunsterse crèche vangt zes tweelingen op: “We hebben onze trucjes om ze uit elkaar te houden”

IngelmunsterEen groep kleine ukjes opvangen is sowieso al een flinke klus, maar in ’t Kabouterhuisje in Ingelmunster moeten ze soms extra goed kijken of ze wel de juiste spruit voor zich hebben. Nancy Goemaere (54), Filip Verhulst en hun team ontfermen er zich immers over maar liefst zes tweelingen. “Bijna waren het er zeven, maar we hebben geen plaats meer”, klinkt het