Ingelmunsterse brandweer zet deuren open

De nationale ‘14-daagse van de Veiligheid’ staat dit jaar stil bij het omgaan met fietsbatterijen. De 14-daagse campagne loopt nog tot en met 2 oktober. Het opendeurweekend van de post Ingelmunster van brandweerzone MidWest op 24 en 25 september valt hier dus pal in. “We besteden dan ook aandacht aan het thema van oplaadbare batterijen. In één van onze demo’s tonen we hoe je hier best mee kan omgaan”, zegt majoor Wim Decoopman, postoverste van brandweerpost Ingelmunster. Op sociale media zijn filmpjes van brandende en zelfs exploderende dergelijke batterijen legio. “Toch zijn ze bij normaal gebruik niet gevaarlijk”, zegt adjudant Fons De Backere van post Roeselare die binnen de brandweerzone MidWest verantwoordelijk is voor de brandpreventie. “Het wordt wel gevaarlijk als ze overladen worden, als er kortsluiting ontstaat of als ze met water in contact komen.”