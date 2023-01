Ingelmunster zoekt mooie foto’s van aan het water

Harelbeke Veroordeel­de zedendelin­quent opnieuw voor rechter na ‘relatie’ met 17-jarige nicht: 11 maanden voorwaarde­lijk

Een 49-jarige man uit Harelbeke is nog eens veroordeeld voor het plegen van zedenfeiten. Deze keer had hij een ‘relatie’ met zijn 17-jarig nichtje. In 2021 werd hij nog veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor zedenfeiten die hij pleegde op een 14-jarig meisje. Deze keer is hij veroordeeld tot 11 maanden celstraf met uitstel onder strenge voorwaarden.

18 januari