Ingelmunster zoekt kandidaten voor GECORO

De voornaamste taak van de GECORO is advies geven over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk structuurplan, planologische attesten,... De samenstelling van de commissie werd door de gemeenteraad vastgelegd en bestaat enerzijds uit deskundigen in de materie ruimtelijke ordening en anderzijds uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Momenteel is de gemeente op zoek naar een gemotiveerde kandidaat om te zetelen als plaatsvervangend deskundige. Je kandidaat stellen moet gebeuren tegen 1 juli per brief aan Gemeentebestuur Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster of via mail aan bouw@ingelmunster.be. Kandidaten moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Die zijn terug te vinden op www.ingelmunster.be.