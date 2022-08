Ingelmunster zoekt jobstudenten voor onthaal en bediening

Roeselare Gratis naar de kermis dankzij Radio Bingo

Om de zomervakantie af te sluiten, is er traditiegetrouw kermis in Roeselare. De Grote Markt en het Polenplein zullen vanaf vrijdag 26 augustus tot en met woensdag 31 augustus gevuld zijn met kramen vol lekkernijen en met attracties voor klein en groot. Luisteraars van Radio Bingo kunnen gratis ritjes winnen op de draaiende kermisattracties. Op vertoon van de exclusieve ‘Bingo 1+1 Gratis Kermiskaart’ krijgt men op de draaiende attracties één rit gratis mits één betalende rit. Dus eentje kopen, is eentje gratis. De ‘1+1 Gratis Kermiskaart’ kan gewonnen worden door te luisteren naar Radio Bingo op 97.4 fm, DAB+ of via de livestream.

22 augustus