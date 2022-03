Ingelmunster wil met subsidie herbruikbare bekers op evenementen stimuleren

Drank in wegwerpbekers serveren is sinds januari 2020 verboden, tenzij de eventorganisator een systeem garandeert dat minstens 95 procent van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Door de coronacrisis waren vele activiteiten afgelast, waardoor het reglement in de praktijk vaak een dode letter bleef. “Nu is er een subsidiereglement om onze verenigingen te ondersteunen met een overschakeling naar herbruikbare bekers”, aldus burgemeester Kurt Windels. “De subsidie bedraag maximum 500 euro per jaar e maximum de helft van de kosten. De subsidie loopt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024.”