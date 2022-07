Ingelmunster vereenvoudigt sportsubsidiereglement

Roeselare Huwelijks­boot­je Noël en Ivonna vaart 65 jaar

Nöel Vanderheeren en Ivonna Desimpelare vierden het voorbije weekend hun 65e huwelijksverjaardag in zaal Orchidee. Het briljantenpaar beleefde elkaar eeuwige trouw op 27 juli 1957 en bezegelde hun liefde met één zoon, Noël. Noël verdiende aanvankelijk de kost in de Izegeme schoenenfabriek Eperon d’Or, maar ging later werken bij de firma Mommerency-Snauwaert. Ivonne werkte op haar beurt jaren in verschillende wasserijen. Later ging zij aan de slag in een schoenenfabriek.

