Ingelmunster steunt motie tegen sluiting materniteiten Tielt en Izegem

Ingelmunster Bekende horecazaak Rouge & Blanc te koop, restaurant verhuist naar B&B in Izegem

Yves Vandenabeele en Virginie Delefortrie hebben grote plannen met hun horecazaken. Hun bekende restaurant Rouge & Blanc in Ingelmunster sluit in augustus na twaalf jaar de deuren. Het pand zelf staat ondertussen te koop. In hun B&B Herenhuis in Izegem openen ze in oktober een nieuw restaurant en vinden ook een reeks andere verbouwingen plaats.

9:10