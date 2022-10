Ingelmunster stelt bouw nieuw Cultuurhuis uit: “Energiekosten stegen met 770.000 euro per jaar”

IngelmunsterIngelmunster zal tegen 2024 dan toch geen nieuw Cultuurhuis in gebruik kunnen nemen. Het gemeentebestuur zet het project omwille van de energiecrisis op pauze. “Ondanks dat we er financieel stevig voorstaan, kunnen we door de stijgende energie- en bouwkosten niet anders”, aldus burgemeester Kurt Windels. Een andere ingreep is dat de openbare lichten in Ingelmunster ’s nachts zullen doven.

Al van toen de bouw van een nieuw Cultuurhuis op de site van voormalige wasserij Reinwas werd aangekondigd was het hoge prijskaartje een doorn in het oog van de oppositie. CD&V vroeg daarom begin deze maand al om het project in de koelkast te stoppen. Toen vond de gemeente het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar twee weken later heeft ze nu toch beslist alles uit te stellen. Recent klonk het nog dat de bouw 8,7 miljoen zou kosten. Nu zou die prijs al opgelopen zijn tot 9,5 miljoen euro.

Quote Er zit echt niets anders op. Alle begrip voor de ontgooche­ling van de vele verenigin­gen die al veertig jaar terecht vragende partij zijn naar een deftige cultuur­zaal Burgemeester Kurt Windels

Meerkost van 20 procent

“Een meerprijs van 20% is de norm tegenwoordig”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels. “Het is frustrerend om een mooi en noodzakelijk project als het cultuurhuis te moeten afremmen. We hebben de financiële oefening bijzonder grondig en doordacht gemaakt en alle mogelijkheden in de weegschaal gelegd. Er zit echt niets anders op. Alle begrip voor de ontgoocheling van de vele verenigingen die al veertig jaar terecht vragende partij zijn naar een deftige cultuuraccommodatie. Hopelijk komen er snel betere tijden. Intussen vragen we begrip en geduld. Vandaar het belang om de legislatuur af te kloppen met een appel voor de dorst. Het principe van de goede huisvader geldt vandaag meer dan ooit. Evenals de zorg voor de meest kwetsbaren. Als de crisis gaat liggen, is er opnieuw budgettaire ruimte.”

Volledig scherm Burgemeester Kurt Windels (De Brug) © VDI

Naast de hogere bouwkost spelen ook de stijgende energieprijzen en inflatie de gemeente parten. “Het voorbije jaar zijn de lonen maar liefst vijf keer geïndexeerd en er staan nog drie stijgingen in de wachtrij”, vervolgt de burgemeester. “Deze indexaties en andere verhogingen betekenen een extra kost van 1,7 miljoen euro per jaar. Ondanks dat we er financieel stevig voorstaan, kunnen we niet anders. Deze extreme inflatie laat niemand ongeschonden. Het is en blijft ons doel om aan het eind van de legislatuur een financieel gezonde gemeente af te leveren, met een buffer voor de toekomst. Daarom moeten we nu snoeien. Leuk is anders, maar liever dat dan een gemeente met een bodemloos vat achterlaten.”

Openbare verlichting dooft

Om op andere vlakken energie te besparen zal de gemeente voortaan ’s nachts tussen 23 en 6 uur ook de openbare verlichting doven. Netbeheerder Fluvius is momenteel bezig met het aanpassen van de cabines. “Daarom zal de omschakeling stapsgewijs merkbaar zijn”, zegt de burgemeester. “Tegen begin november moet dat gebeurd zijn. Door dit te doen verbruiken we jaarlijks 39% minder, wat een besparing van 180.000 euro oplevert. Op gewestwegen zoals de Ring en Oostrozebekestraat (vanaf de Ring) blijven de lichten wel aan. Ook de kerstverlichting, die uit LED’s bestaat, zal dit nieuwe doofregime volgen. Ondertussen is een derde van de straatverlichting wel al overgeschakeld op duurzamere LED-lichten.

Volledig scherm Een conceptbeeld van het nieuwe Cultuurhuis in Ingelmunster. © Bildt

De gemeente liet eerder al weten de temperatuur in zijn gebouwen tot 19 graden te beperken en belooft nu ook automatische schakelaars te plaatsen waar dat mogelijk is. Per gebouw volgt een energiecheck. Andere projecten, zoals het Park aan het Water en de herinrichting van de stationsomgeving gaan voorlopig wel nog door, al stip de burgemeester aan dat die ruim gesubsidieerd worden.

Oppositie reageert

Bij CD&V zijn ze blij dat de gemeente alsnog hun voorstel volgt. “Goed dat ze dit eindelijk inzien, maar jammer dat het zo lang moest duren”, vertelt raadslid Bart Buyse. “We zijn zeker niet tegen een Cultuurhuis, maar het moet wel betaalbaar blijven. Een kostenplaatje dat richting tien miljoen euro gaat is te veel van het goede. Als ik dan hoor dat de bib verkocht moet worden, vraag ik me af of we dat gebouw geen tweede leven kunnen geven met minimale aanpassingen in plaats van het in het Cultuurhuis te integreren. Zo kan het project misschien ook goedkoper uitgevoerd worden.” CD&V hekelt ook dat de burgemeester het over een “appeltje voor de dorst” heeft. “In crisistijden moet je geen spaarboek opbouwen met geld van de gemeenschap”, meent Bart. “Een gemeente moet zeker gezond zijn, maar is het nu het moment om veel te sparen? “, besluit hij.

