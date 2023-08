Ingelmunster start met gratis digihulp en -lessen

Eén gratis boom voor elke Izegemse tuin

Stad Izegem spant zich in om meer bomen aan te planten op het openbaar domein en biedt nu ook haar inwoners de kans om een steentje bij te dragen aan het vergroenen van de stad. Per Izegems adres kan je één gratis boom bestellen. Je kan kiezen uit verschillende soorten, aangepast aan jouw tuin. Bestellen kan via https://www.izegem.be/bomenactie. Heb je zelf geen tuin, maar wil je wel je steentje bijdragen? Dan kan je jouw gratis boom wegschenken aan een andere Izegemnaar. Wens je daarentegen meer dan één boom te bestellen? Dat kan! De eerste boom krijg je gratis van de stad, maar je hebt ook de mogelijkheid om nog een extra boom bij te bestellen voor een bedrag van 12 euro per boom.