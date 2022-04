Ingelmunster nu al klaar voor WK voetbal: grote tent op Marktplein gereserveerd

Roeselare Tuinhier leert je alles over regenwater, droogte en hitte­stress

Tuinhier Roeselare organiseert op dinsdag 3 mei een infoavond met Geert Top. In RSL Op Post langs de Brugsesteenweg geeft hij die avond een praktische uiteenzetting over een heel actueel onderwerp. Enerzijds vertelt hij er vanaf 19 uur alles over het regenwater, anderzijds over hoe omgaan met droogte en hittestress in onze tuin. Je leert er alles over de kwaliteit van het regenwater, hoe je hittestress erkent in de eigen moes- en fruittuin en dit kan voorkomen, welke maatregelen je kan nemen inzake droogte,… Inschrijven doe je door het juiste bedrag, vier euro voor leden, zes euro voor niet-leden, over te schrijven op rekeningnummer BE93 4675 0801 6167 Van Tuinhier Roeselare Zwarte Leeuwstraat 60/21 8800 Roeselare. Als mededeling vermeld je ‘Regenwater/droogte en hittestress + je naam/namen’. Meer info via hallo@tuinhier-roeselare.be.

