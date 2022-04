Ingelmunster huldigt gemeentepersoneel

Waregem/Kortrijk Achttien agenten vragen schadever­goe­ding aan ‘wildeman’ na reeks baldadighe­den

Maar liefst 18 inspecteurs van de politiezones Vlas en Mira stelden zich maandag burgerlijke partij op een proces tegen een 35-jarige man uit Waregem. Hij moest er zich verantwoorden omdat hij in 4 maanden tijd zowel in Kortrijk als in Waregem 6 keer met agenten in de clinch ging. “Hij staat bij de politie gekend als heel gevaarlijk”, klonk het.

25 april