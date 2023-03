Ingelmunster en Moorslede stappen toch in waarschuwingssysteem BE-Alert

Vooruit trekt klacht bij overheid rond gratis grondaf­stand aan projectont­wik­ke­laar in

De Ingelmunsterse oppositiepartij Vooruit trekt een klacht bij de overheid in over gratis grondafstand van de gemeente aan een projectontwikkelaar. Die laatste is bereid de grond tegen een correcte prijs te betalen, al moet de gemeenteraad beslissen of dat al dan niet doorgaat.