Infosessie rond cybercrime in ontmoetingscentrum

Loods van tweede­hands autogarage uitgebrand

Langs de Oostrozebekestraat in Ingelmunster woedde maandagmiddag een korte maar hevige brand in een loods. Een auto vatte vuur waarna de hele loods als snel in lichterlaaie stond. De brandweer kon het vuur vrij snel blussen, maar de loods is wel volledig verloren.