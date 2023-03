In Ingelmunster lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Julie (25) opent De Koazerie op de Markt van Meulebeke: “Voormalig bankkan­toor omgebouwd tot kaaswinkel”

De coronaperiode heeft bij veel mensen voor een omslag in hun leven gezorgd en ook bij Julie De Backer (25) is dat het geval. De jongedame ruilde haar job bij de bank in om haar eigen kaaswinkel te kunnen openen. En toeval bestaat, want De Koazerie opent dit weekend de deuren in... een voormalig bankkantoor. Hoe dat komt lees je hieronder.