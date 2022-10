IN BEELD. Old Car Drivers trakteren oudjes op oldtimerrit

“Het woonzorgcentrum stelde ons de vraag en daar zijn we met plezier op in gegaan”, vertelt Rolf Caers van de Old Car Drivers. “We tekenden present met 33 wagens uit vijf decennia en namen 65 bewoners mee op sleeptouw. Van Ingelmunster ging het naar de Poelberg in Tielt en via Oostrozebeke en Meulebeke terug naar het rusthuis. Het plan, bewoners even mee nemen voor een avontuurlijke tocht doorheen de streek, werd alvast enorm gesmaakt.”