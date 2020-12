Honderdzestig banen bedreigd bij staaldraadproducent Bekaert

De meeste banen, met name 95, staan op de helling bij Bekaert Engineering in Ingelmunster. Die vestiging zou volledig sluiten. De overige banen kunnen verdwijnen in Zwevegem. De intentie tot herstructurering werd vrijdag aangekondigd op de Belgische en de Europese ondernemingsraad van Bekaert. De directie verwijst in een persbericht naar de coronapandemie, die “aanzienlijke blijvende effecten zal hebben op economieën en vraagpatronen”. Het bedrijf moet “zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit”, klinkt het.

Sluiting Ingelmunster

De grootste impact van het banenverlies ligt bij de vestiging in Ingelmunster. Die vestiging zou volledig sluiten, daarbij verliezen 95 mensen hun job. In Zwevegem gaat het om bedienden en kaderleden die hun job zouden verliezen. Concreet gaat het in Zwevegem over 49 bedienden en 16 kaderleden die ontslagen zullen worden. “We wisten dat het in Ingelmunster helemaal niet goed zat", zegt secretaris Steven Van Eeckhoutte van ABVV. “Alleen hadden we deze beslissing nog niet zo snel verwacht." De directie gaf het personeel in Ingelmunster vanmorgen de toestemming om naar huis te gaan om de klap te verwerken. “We moeten dit ook eerst laten bezinken. Begin volgende week zullen we samen zitten om te bekijken wat we kunnen doen en of er toch nog iets mogelijk is om Ingelmunster te redden.