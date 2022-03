Heropening café De Ermitage uitgesteld tot dinsdag

Ingelmunster Nieuw raadslid Liesbeth Holvoet debuteert met vraag over dierenwel­zijn in Ingelmun­ster

Met Liesbeth Holvoet lanceert Vooruit een nieuw gezicht in de gemeenteraad, ter vervanging van Sandy Priem. Op haar eerste raadszitting dient ze meteen twee punten in, over het gebruik van de Gele Doos en dierenwelzijn in de gemeente.

24 maart