Heather Nova komt naar Labadoux

Ingelmunster Fairtra­de­raad heet voortaan Mondiale Raad

In 2019 kreeg Ingelmunster het label van FairTrade gemeente. De Fairtraderaad, een trekkersgroep van vrijwilligers, zette zich in voor het verder uitbouwen van alles wat met eerlijke handel te maken heeft. Ondertussen is de Fairtraderaad geëvolueerd naar een participatieraad en is de werking verder uitgebreid. Daarom gaat de trekkersgroep voortaan verder onder de naam ‘Mondiale Raad’.

21 december