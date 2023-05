Gratis busvervoer voor Ingelmunsternaren blijft ondanks prijsstijging behouden

Amper vier jaar na haar diagnose overlijdt Sofie (49) aan Alzheimer: “We hebben echt het uiterste gehaald uit de voorbije jaren”

Een uitzondering op de uitzondering is het verhaal van Sofie De Pessemier (49) uit Harelbeke. Amper 45 was ze toen ze de diagnose jongdementie kreeg. Nauwelijks vier jaar later moeten haar man Hans en drie kinderen al definitief afscheid nemen. Dementie betekent elke keer opnieuw een beetje afscheid nemen, hoor je vaak. “En dat klopt. Telkens wanneer ze weer iets minder kon, was dat heel confronterend”, getuigt haar man. Hoe uitzonderlijk de aandoening van Sofie is, licht neuroloog Frederik Vanhee van AZ Groeninge in Kortrijk toe.