Gezinsbond en Davidsfonds nodigen Piv Huvluv uit

Roeselare/Ingelmunster Automobi­list vrijgespro­ken voor weerspan­nig­heid bij alcoholcon­tro­le in Roeselare: “Dankzij de camerabeel­den”

Een 25-jarige man uit Ingelmunster is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken voor weerspannigheid tijdens een alcoholcontrole in Roeselare. Hij weigerde de ademtest, liep weg en botste tegen een agent maar van geweld of agressie was volgens de rechter geen sprake. “Gelukkig hadden we hier camerabeelden, want de agenten beweerden iets anders”, aldus advocate Julie Vandenbogaerde.

26 januari