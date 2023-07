Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ingelmunster vandaag

Lendelede laat je deze zomer opnieuw zoeken naar ‘De Stoel’

De populaire televisierubriek ‘De Stoel’ op VRT 1 mag dan wel geschrapt zijn, maar in Lendelede is het spelconcept nog springlevend. Deze zomer kunnen inwoners nog zeven keer op zoek naar de stoel op een geheim plekje in hun gemeente, in ruil voor een mooie prijs.