Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ingelmunster vandaag

Pop-up Summer Party Bar opent met Stunt Night

Vzw De Hazevrienden turnde het vroegere danscafé ‘Porsche’ aan het Ingelmunsterse Stationsplein om tot de pop-up zomerbar Summer Party Bar. Tot 30 september gaan ze de nostalgische toer op en willen ze hun bezoekers onderdompelen in de mooie tijden van weleer. Op vrijdag 7 juli zetten ze, samen met VMVS, de zomer in met hun Stunt Night waar iedereen kan genieten van een gratis cocktail, gratis inkom, een gratis optreden van Leah Bien en een gratis bakje frietjes. De deuren gaan er open om 16 uur, het optreden volgt om 21.30 uur en de frietmobiel is present van 21 tot 23.30 uur.