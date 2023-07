Cafébaas Tom neemt bekende kroeg Lagaar over van volksfi­guur Paul Berlamont: “Eén van de mooiste cafés van de stad”

Tom Sintobin (53) had met de Koornmarkt en eethuis De Grote Markt al twee goed draaiende horecazaken op een boogscheut van elkaar, maar met de overname van café Lagaar krijgt hij er wellicht de bekendste kroeg van heel Izegem bij. De nostalgische zaak was jarenlang in handen van volksfiguur Paul Berlamont, maar die wil het nu wat rustiger aan doen. Voor Tom is het een heel speciaal gevoel. “Dit is jarenlang mijn stamcafé geweest.”