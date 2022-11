Gemeentescholen De Wingerd en De Zon besparen energie met nieuwe beglazing

Ingelmunster / Roeselare Yves viert jubileum legendari­sche discotheek Pavarotti met XXL-edi­tie in Fabrieks­pand: “Honderden mensen namen ‘s avonds de laatste trein naar Ingelmun­ster om daarna met de eerste naar huis te gaan”

Met de Zillion-film in de bioscoop en nu ook interesse van een nieuwe generatie jongeren in de bonkende beats van toen, lijken de megadiscotheken van weleer plots weer volop in de aandacht te staan. Ook naar discotheek Pavarotti in Ingelmunster kwamen indertijd honderden mensen afgezakt. Dertig jaar na de opstart van de ondertussen opgedoekte dancing brengt Yves Delbeke (51), die er zelf nog huis-DJ was, de ‘Pava’ nog eens terug op een jubileumfeest in het Fabriekspand in Roeselare.

7 november