Geen problemen op Labadoux, iedereen blaast negatief

Roeselare Op wandel met natuurher­ken­ner ObsIdenti­fy

Ook steeds benieuwd naar de naam van een kleurrijke vlinder, een prachtige bloem of een fascinerende paddenstoel? Met de gratis app ObsIdentify heb je een natuurherkenner in je broekzak, want hij vertelt je in één klik wat je voor je lens hebt. Op woensdag 18 mei leer je tijdens een gratis workshop de app ObsIdentify beter kennen. Die workshop vindt plaats in DC ten Elsberge langs de Mandellaan en start om 19 uur. Na de workshop kan je meteen aan de slag tijdens een stoepkrijtwandeling. De wandeling wordt begeleid door Michaël Parmentier van Natuurpunt Mandelstreke. Onderweg worden stoepplantjes van dichtbij bekeken. Stoepplantje gespot? Omcirkel het dan met stoepkrijt en zet de naam van de plant erbij. Inschrijven doe je via https://www.klimaatswitch.be/inschrijfformulier-workshop-obsidentify. Breng de dag zelf zeker je smartphone mee.

5 mei