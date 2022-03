Francis van cultuurcafé De Leest heropent café De Ermitage

Ingelmunster Bib zoekt oude schoolfoto’s voor Erfgoeddag

Dit jaar belicht Erfgoeddag in de week van 25 april het erfgoed van het schoolleven en -verleden in Ingelmunster. De bib zoekt daarom klasfoto’s van vroeger, die zullen worden tentoongesteld, ook in de klassen. Sla je oude fotoalbums open en bezorg de foto’s in de bib nog tot en met donderdag 14 april. De bibliotheekmedewerkers scannen ze ter plaatse in, de originele foto blijft in je bezit. Laat ook weten als je nog details van de foto weet zoals het jaar waarin deze werd genomen en welke klas of leerlingen op de foto staan. Meer info bij de bib via 051/32.14.65 en bibliotheek@ingelmunster.be.

4 maart