Els Leysen (CD&V) stapt uit de gemeenteraad

“Ik heb het al die jaren graag gedaan en heb veel geleerd, maar nu voel ik dat de tijd rijp is om de fakkel door te geven”, zegt ze. “Ik denk hier al geruime tijd over na en nu ik de knoop heb doorgehakt, is het een enorme last die van mijn schouders valt. Zestien jaar is lang en laten we eerlijk zijn: het was een hobbelig parcours. Eerst zat ik mee in de meerderheid en daar is het toch allemaal iets makkelijker. Eens je op de oppositiebanken belandt – (wat CD&V in 2012 overkwam – nvdr.) is dit toch een ander paar mouwen. Je bekijkt de visie van het beleid met argusogen, maar je doet je best om je steentje bij te dragen. “