“De rebellie verliep chaotisch en de veldslag draaide uit op een slachtpartij”: hoe Ingelmunster na de Boerenkrijg toch Brigandsgemeente werd

Ingelmunster/Izegem Nu ook LE­GO-figuurtjes in rolstoel of met amputatie, en daar is Fiene (19) ambassadri­ce van: “Kindjes kijken vaak nog met grote ogen naar mijn prothese”

“Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren dat anders zijn normaal en aanvaardbaar is. Speelgoed kan daarbij helpen.” Fiene Verstraete (19), die door een chronische zenuwaandoening haar been liet amputeren, werd maar wat graag ambassadeur van een nieuwe LEGO-reeks. LEGO brengt namelijk figuurtjes op de markt die diversiteit promoten. Zo zitten er poppetjes bij met een andere huidskleur, in een rolstoel of met een geamputeerde arm.

7 februari