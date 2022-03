De Kringwinkel Midwest opent nieuwe geefzone in Ingelmunster

De Kringwinkel Midwest is al jaren de grootste promotor van hergebruik in de regio. Sinds 1995 creëren ze kansen op de arbeidsmarkt door spullen een tweede leven te geven en zo de afvalberg te verkleinen. Om dat te doen, wil De Kringwinkel Midwest zo dicht mogelijk bij haar klanten staan. “Zonder onze gevers kan De Kringwinkel niet bestaan. We willen het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken om herbruikbare spulletjes bij ons binnen te brengen. Op die manier kunnen we de afvalberg verkleinen en kansen creëren op de arbeidsmarkt.”

Vanaf 28 maart kan je terecht in de Izegemstraat 70a voor de nieuwe geefzone van De Kringwinkel Midwest. De geefzone is open op maandag en woensdag van 12.30 tot 17.30 uur en op donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Dinsdag en vrijdag kan je er terecht op afspraak via 051/24.49.14 (keuzemenu 3) of info@dekringwinkelmidwest.be.

Je kan met je herbruikbare spullen ook nog steeds terecht in De Kringwinkels van Izegem, Roeselare, Torhout of Tielt of je kan bellen naar 051/ 24. 49. 14 (keuzemenu 1) voor een gratis ophaling bij je thuis.