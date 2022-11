Dag van de Natuur in de Mandelhoek

Je kan er elke dag van 9 tot 16 uur terecht. Op het programma staan beheerswerken zoals knotten wilgen, maaien en hooien, hakhout beheren en allerhande kleinere werken. Je kiest zelf of je enkele uren of een hele dag komt mee helpen. Op de middag zijn er soep en broodjes voor de deelnemers voorzien. Wie over de middag blijft, wordt gevraagd een seintje te geven via info@debuizerd.be of 0475/36.59.55. De Buizerd zorgt voor materiaal. Zelf breng je best handschoenen, stevig schoeisel en aangepaste kledij mee. Afspraak telkens aan de ingang Mandelhoek, eind Waterstraat tegen het kanaal aan.