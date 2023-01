Centrumparking krijgt parkeerplekken voor mindervaliden aan in- en uitrit

Het was Vooruit-raadslid Kurt Soenens die het voorstel twee jaar geleden al eens lanceerde. De gemeenteraad keurde het toen unaniem goed, maar voegde er aan toe te wachten tot de plannen voor het nieuwe Cultuurhuis klaar waren. Gezien de bouw ervan nu is uitgesteld, stemde de raad alsnog over een aanvullend verkeersreglement dat nodig is om de mindervalidenplekken te voorzien. “Het gaat om de omvorming van vier parkeerplaatsen voor personen met een beperking, gelegen langs de kasteelmuur, die we zullen omvormen naar zes parkeerplaatsen. Omgekeerd zullen er zes parkeerplaatsen aan de in- en uitrit van de Centrumparking omgevormd worden naar vier mindervalidenparkeerplaatsen. Zo bevinden ze zich ook in de nabijheid van het JOC.”