CD&V vraagt om bouw Cultuurhuis in de koelkast te stoppen: “Geen extreme budgetten voor projecten in crisistijd”

Het prijskaartje van 8,7 miljoen euro voor het Cultuurhuis op de site van de vroegere wasserij Reinwas ligt CD&V al langer op de maag. De partij hekelde eerder al dat dit 700 euro per inwoner is en stelde voor om de huidige bib te behouden en niet in het Cultuurhuis te integreren. Daar ging de meerderheid toen niet op in. Ondertussen is de energiecrisis een feit en dat doet CD&V het ergste vrezen. “In deze tijden knaagt ons geweten”, vertelt raadslid Bart Buyse. “We kunnen ons niet verzoenen met dure bouwprojecten én de keuze van het Ingelmunsterse beleid. Onze gezinnen zijn bang, zetten de thermostaat een aantal graden lager en dragen een trui meer in de winter. Daar tegenover staat dat de meerderheid verder extreme budgetten in grote projecten stopt, met naast het Cultuurhuis ook de bouw van een extra sporthal. Mooie projecten, maar wij zouden graag als een goede huisvader ook de verwarming wat lager zetten én denken aan het appeltje voor de dorst van de Ingelmunsternaar. In omliggende gemeentes worden projecten wél op pauze gezet. Wij vragen hier hetzelfde, zodat we een buffer voor de eigen bevolking kunnen bouwen.”

Quote In het voorjaar besloten we al om enkele projecten in de tijd te schuiven, zoals de verdere renovatie van de kerk en de opwaarde­ring van de Cultuurfa­briek aan het station Kurt Windels, Burgemeester

Grondige analyse

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) sust. “We gaan niet doemdenken, maar moeten realist zijn”, meent hij. “De stijging van de energieprijzen heeft uiteraard zijn impact op onze financiën. In het voorjaar zaten we al eens samen om de impact op de begroting te bekijken en toen al besloten we om enkele projecten in de tijd te schuiven, zoals de verdere renovatie van de kerk en de opwaardering van de Cultuurfabriek aan het station. De voorbije maanden is de situatie niet afgekoeld en dat baart ons oprecht zorgen. Vorige maand kregen onze personeelsleden de opdracht om binnen en buiten hun beleidsdomeinen een grondige analyse te maken. Zonder taboe of heilige huisjes. We hebben daar nu een samenvatting van gemaakt en bekijken in spoedtempo welke maatregelen we gaan uitvoeren.”

Volledig scherm Een conceptbeeld van het nieuwe Cultuurhuis in Ingelmunster. © Bildt

Nog niets beslist

De gemeente vindt het dan ook te vroeg om nu al zaken on hold te zetten. “We willen eerst goed weten waar we staan om dan doordacht te beslissen”, vervolgt burgemeester Windels. “Het gaat per slot van rekening om projecten die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente en ze staan nu al in het meerjarenplan. Laat het ook duidelijk zijn dat het doorschuiven van de factuur door een belastingverhoging geen optie is. Het is bovendien een basiswet in macro-economie dat overheden hun investeringen in economisch moeilijke tijden niet mogen stil liggen of er volgt een recessie. Het is daarom nu belangrijk om alles grondig te bekijken, in perspectief te zetten en om niet overhaast te beslissen. Alles is bespreekbaar, maar het principe van het goede huisvaderschap dat we al tien jaar hanteren is nu meer dan ooit van toepassing.”

De gemeente werkt intussen aan een reeks energiemaatregelen. Zo gaat de verwarming alvast een graadje lager en is de opmaak van een globaal plan bezig.

