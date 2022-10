Cafébaas vraagt jonge vrouw om auto te verplaatsen maar dat loopt helemaal verkeerd af

Waregem Patiënte na 4 maanden vrij onder voorwaar­den na gijzeling huisarts in Waregem

Een 49-jarige patiënte die op 27 juni in Waregem haar huisarts aanviel en gijzelde, wordt na 4 maanden onder voorwaarden vrijgelaten. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag. Het is wel nog altijd wachten op een psychiatrisch verslag dat een oordeel moet vellen over haar geestestoestand. “Ondertussen krijgt ze de juiste medicatie en gaat het al veel beter”, aldus haar advocaat Bram Elyn.

21 oktober