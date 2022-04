Brendan (22) kookte week lang voor Oekraïense vluchtelingen in Polen: “Geen enkele nieuwsreportage kan je hierop voorbereiden”

Sinds eind maart hebben Carlo Herpoel uit Heule en zijn vrijwilligers van Belgium Aid al 15.600 warme maaltijden en porties soep voor Oekraïense vluchtelingen kunnen bereiden, aan een tempo van 1.300 gerechten per dag. Onder hen ook Brendan, die het initiatief kent via zijn vader Mike, die secretaris van de vzw is. “Deze zomer heeft de vereniging ook al slachtoffers van de zware overlast in de buurt van Trooz geholpen”, vertelt hij. “Nu doen ze hetzelfde vanuit de expohallen van Warschau, waar ze met maaltijden in de basisbehoeften van de vluchtelingen willen voorzien. Toen ik hoorde dat ze nog vrijwilligers zochten heb ik niet getwijfeld en me aangemeld.”

Quote Een Oekraïens gezin reageerde boos omdat ik als jongeman niet daar gaan vechten was. Toen ik hen vertelde dat ik als vrijwilli­ger maaltijden kwam bedelen, was het misver­stand gelukkig vlug de wereld uit geholpen. Brendan Van Acoleyen

Volledig scherm Brendan van Acoleyen hielp een week mee met de vzw Belgium Aid om in Polen warme maaltijden voor Oekraïense vluchtelingen te bereiden. © rv

Mobiele keuken

Brendan vloog op 1 april naar Polen en kwam er net aan op het moment dat ook de keuken op wielen van de vzw er was. “Het plan was om met een kookbus te gaan, maar die met een oplegger vervoeren zou te duur zijn en dus is er gekozen om een mobiele keuken in een vrachtwagen te installeren en daarmee naar Polen te rijden”, zegt hij. “Als student rechtspraktijk heb ik weinig tot geen ervaring met koken, maar ik heb er vooral geholpen met de voorbereidingen, maar ook met het opdienen. Die eerste dagen waren wat hectisch omdat we nog elektriciteit moesten voorzien en de autoriteiten ons wat gewoon moesten worden. Twee dagen later kregen we al koelcellen om onze voeding in te bewaren en gaandeweg ontstond een vlot systeem om mensen eten te bezorgen.”

Op het menu stond niet alleen blikvoeding, maar ook makkelijk te bereiden gerechten als spaghetti bolognaise of macaroni met kaas en hesp. “Maaltijden waar je van opkikkert, zeker als je er zo’n lange tijd als deze vluchtelingen hebt op zitten”, zegt Brendan. “Zij moesten in allerijl hun koffers pakken en vluchten. Dan komen ze gepakt en gezakt aan, vaak met kinderen en huisdieren en lopen ze wat verloren. Als wij hen dan van warm eten kunnen voorzien, helpt dat al heel veel. Hun dankbaarheid is dan ook heel groot. Ik kan niet tellen hoeveel keer ik ‘spasybi’ (dank u, red.) te horen heb gekregen.”

Misverstand

Veel tijd voor gesprekken was er tijdens de lange werkdagen niet, maar toch had Brendan geregeld contact met de vluchtelingen. “Ze beschreven vaak de rit die ze net achter de rug hadden”, zegt hij. “Ik herinner me wel dat het nieuws van het bloedbad in Boetsja op een dag ook daar binnensijpelde en de sfeer, die al triest was, meteen nog een pak droeviger werd. Iedereen was er zwaar van aangedaan. We zagen er dan ook vooral vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen 18 en 40 hun land moeten verdedigen. Ik weet nog dat een gezin dat net aankwam me aansprak en dacht dat ik een Oekraïner was. Ze reageerden boos omdat ik als jongeman niet daar gaan vechten was. Toen ik hen vertelde dat ik als vrijwilliger maaltijden kwam bedelen, was het misverstand gelukkig vlug de wereld uit, maar het toont aan met hoeveel vastberadenheid ze hun thuisland willen verdedigen.”

Vrijwilligers gezocht

Wat Brendan zich vooral zal herinneren aan zijn week in Polen, zijn de tijdelijke slaapplaatsen van duizenden vluchtelingen “In grote halen lagen die op veldbedden op een paar meter van elkaar. Een schrijnend beeld, temeer omdat veel mensen nog in shock waren en vaak huilden. Het toont de wreedheid en nutteloosheid van een oorlog”, zegt hij. Ondertussen zoekt de vzw Belgium Aid nog nieuwe vrijwilligers die naar Polen willen gaan. “De crew blijft er tot midden mei koken, maar er zijn nog helpende handen nodig”, zegt hij. “Ik kan het alleen beschrijven als een eye opener. Ik heb ter plekke kunnen vaststellen hoe schrijnend de toestand is. Geen enkele reportage in het nieuws kan je dat echt bijbrengen. Het is een ervaring die ik mijn hele leven met me zal meedragen.”

Wie Belgium Aid wil helpen, kan contact opnemen met initiatiefnemer Carlo via 0496.608.238.

