Brandweer rukt uit voor slecht gedoofde afvalbrand bij oude opslagplaats Meubelen Astrid

Een passant had rook opgemerkt en sloeg alarm. Maar bij de hulpdiensten was er wat verwarring. De melder sprak over een voormalige opslagplaats van Meubelen Astrid maar omdat daar niks te zien was, reden enkele brandweerwagens ook naar de Weststraat, waar vroeger de winkel van Meubelen Astrid was gevestigd. Uiteindelijk bleek de bescheiden brand zich toch te situeren in de Sint-Amandsstraat, aan de voormalige weverij Schotte, waarvan een deel vroeger lange tijd door de meubelzaak werd gebruikt als opslagplaats.

Alleen rook

Veel meer dan wat rook was er niet te zien. De rook kringelde op uit een afgeschermde ruimte zonder dak, waar iemand vrijdagnamiddag wat afval had verbrand. Buurtbewoners waren daar getuige van. Toen de man vertrok, was hij er allicht van overtuigd dat het vuur helemaal was gedoofd maar dat bleek niet het geval. Het afval smeulde verder en raakte oververhit, waardoor rook ontstond. De brandweer had de situatie snel onder controle en voerde in de loods nog een controle uit om zeker te zijn dat ook daar alles in orde was. Na een half uurtje konden alle blussers weer naar de kazerne. De tussenkomst van de hulpdiensten lokte behoorlijk wat nieuwsgierigen.

Kleine cannabisplantage

De plaats van de brand is ook die waar in april 2018 een bescheiden cannabisplantage werd ontdekt. Dat gebeurde nadat de huurder al enkele maanden zijn elektriciteitsfactuur niet had betaald. Omdat op de locatie bovendien een abnormaal verbruik werd geregistreerd, kwam een medewerker van netbeheerder Fluvius ter plaatse. Die raakte niet binnen, maar slaagde erin om een kijkje te nemen op de bovenverdieping en zag zo dat er een en ander niet pluis was. De politie kon later een 27-jarige student in Kortrijk oppakken. Hij was de man die de plantage met zo’n 120 planten onderhield.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.