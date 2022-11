Werken op kruispunt Hendrik Conscience - en Brigandsstraat

Tijdens de werken is het kruispunt volledig afgesloten voor het verkeer. De werken duren tot en met vrijdag 9 december. Voor verkeer uit de Hendrik Consciencestraat wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Bewoners van huisnummers 1 tot en met 9A rijden via de Kortrijkstraat. Bewoners van huisnummers 10 tot en met 39 rijden via de Pieter Deconinckstraat. De lagere afdeling van de Prizma Basisschool Onze-Lieve-Vrouw is met de auto enkel bereikbaar via de Pieter Deconinckstraat.

Bewoners van de Brigandsstraat rijden met hun auto de straat in en uit via de Gentstraat. De kleuterafdeling van de Prizma Basisschool Onze-Lieve-Vrouw is met de auto enkel bereikbaar via de Brigandsstraat. Wandelen of fietsen kan op een veilige manier via de fiets- en wandelverbindingen tussen de Brigandsstraat en de Kortrijkstraat en de Hendrik Consciencestraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.