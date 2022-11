Toelages aan politie en brandweer stijgen tot anderhalf miljoen



IngelmunsterTraditioneel stemt de gemeenteraad in november over de werkingstoelages aan brandweer en politie voor het komende jaar. Ook hier hebben de verschillende loonindexaties een belangrijke invloed. In totaal investeert Ingelmunster bijna 1,5 miljoen in hulpverlening.